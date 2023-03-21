Передано в суд дело липецкого борца с коррупцией, подозреваемого во взятках и в превышении полномочий

В Чаплыгинский районный суд Липецкой области направлено дело бывшего полицейского Андрея Алтухова, которого обвиняют трех эпизодах получения крупных взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Согласно сообщению регионального управления СКР, эти преступления майор мог совершить в должности начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Чаплыгинский».

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый получил от трех предпринимателей, занимающихся продажей автозапчастей, взятку в размере 800 тыс. руб. В такую сумму он якобы оценил свое покровительство их бизнесу и непривлечение к ответственности после процессуальной проверки по факту реализации ими контрафактной продукции. За денежное вознаграждение господин Алтухов, как считает следствие, обязался не направлять изъятые автозапчасти на исследование и не составлять протоколы об административных правонарушениях. Также было обещано не предпринимать меры для привлечения к уголовной ответственности за использование средств индивидуализации товаров.

О незаконных требованиях борца с коррупцией предприниматели сообщили в правоохранительные органы. При передаче денег, проходившей под контролем оперативников, майор был задержан коллегами из службы собственной безопасности УМВД по Липецкой области. Вину в совершении вменяемых преступлений он не признал. «Следователем собрано достаточно доказательств, в числе которых результаты оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей, выводы судебных экспертиз»,- добавили в СКР.

Владимир Зоркий