Средняя цена трехлетних иномарок с пробегом в Челябинской области выросла на 50%

В январе-феврале средняя цена подержанных иномарок в возрасте до трех лет на «Авито» в Челябинской области составила 2,5 млн руб. Это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена отечественных трехлетних автомобилей в регионе за год выросла на 12,1% и достигла 945 тыс. руб. В целом по России показатель увеличился на 15,8%, до 995 тыс. руб.

Самой востребованной отечественной моделью в возрасте до трех лет стала Lada Granta со средней ценой 700 тыс. руб. Следом идут Lada Vesta (1,1 млн руб.) и Lada 4x4 (770 тыс. руб.). Также в популярных вошли «ГАЗель Next» (2,18 млн руб.) и Lada Largus (1,35 млн руб.).