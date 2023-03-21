СК возбудил уголовное дело по факту аварийного состояния дома в поселке Чур

В Удмуртии из-за ненадлежащего обслуживания дома в поселке Чур в Якшур-Бодьинском районе возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, речь идет о доме № 9 по улице Мира.

Ранее соответствующая информация появилась в ряде СМИ. В частности, жители пожаловались на протечку крыши и разрушение стены, а также состояние здоровья в связи с ненадлежащими условиями проживания.

В рамках следствия проведен осмотр дома, а также допрошены жильцы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.