Несколько подразделений ПАО «Синтез» получили сертификаты Минпромторга

Четыре производственных цеха и три лаборатории ПАО «Синтез» (Курган, входит в «Биннофарм групп») получили сертификаты GMP (надлежащей производственной практики), выданные Министерством промышленности и торговли России.

Как сообщают в пресс-службе группы, по итогам проведенных Минпромторгом инспекций было установлено, что производитель соответствует требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

Сертификат GMP нужен для регистрации в странах Евразийского экономического союза и СНГ новых продуктов и повторной регистрации уже выпускаемых.

Генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов отметил, что получение сертификатов «позволит расширить регистрацию препаратов и, как следствие, присутствие в странах ближнего зарубежья». Сейчас производитель поставляет продукцию в 13 стран, среди которых Монголия и Йемен, и намерен увеличивать зону присутствия. В этом году открывается представительство компании в Китае.