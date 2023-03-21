В Республике Алтай могут увеличить штрафы за нарушение правил содержания собак

Горсовет Горно-Алтайска принял решение обратиться в госсобрание – эл курултай Республики Алтай с предложением внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Коррективы предполагают ужесточение наказания за нарушение правил выгула и содержания собак.

Решение о законодательной инициативе было принято на сессии горсовета. Документ опубликован на сайте муниципального парламента.

Согласно законопроекту, за появление с собакой без намордника и поводка в общественных местах, а также выгул собаки на территории школ, детсадов и ряда других социальных учреждений, гражданин должен быть оштрафован на 5-7 тыс. руб. Размер штрафа для должностных лиц составит 5-10 тыс. руб., юрлиц – 15-20 тыс. руб.

Еще более значительные санкции предполагается ввести за повторные нарушения. Для граждан – до 15 тыс. руб. Согласно действующей редакции закона Республики Алтай об административных правонарушениях, гражданин за первое подобное нарушение может быть предупрежден или оштрафован максимум на 2,5 тыс. руб.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в аппарате горсовета, законопроект пока не отправлен в госсобрание. По данным пресс-службы госсобрания, на прошлой неделе председатель комитета республиканского парламента по аграрной политике Рустам Байдалаков провел заседание рабочей группы, участники которого обсудили проблемы содержания животных. В частности, они поддержали прозвучавшее в ходе обсуждения предложение ввести большие штрафы для повышения ответственности владельцев собак.

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Валерий Лавский