В бывшей поликлинике Перми может открыться коворкинг

В здании бывшей поликлиники на ул. Пермской, 45, переданном в аренду, может открыться коворкинг. О таком варианте использования помещения Business Class сообщил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Проект непростой, поскольку есть охранные обязательства объекта культурного наследия,— рассказал господин Соснин.— Думаю, что целесообразнее будет говорить о наполнении здания ближе к сроку сдачи. Но знаю, что помимо ресторанной части инвестор рассматривает вариант организации коворкинга».

Как сообщал «Ъ-Прикамье», находящееся в краевой собственности здание бывшей поликлиники по ул. Пермской, 45, арендовала пермская компания «Проминком», принадлежащая бизнесмену из Нижегородской области Алексею Макаеву. По условиям договора льготной аренды, арендатор должен к 300-летию Перми отреставрировать фасад здания, а до 2026 года отремонтировать его внутри. После этого в здании могут быть размещены объекты социальной инфраструктуры, физкультурно-спортивного назначения, культурно-досуговые учреждения, магазины, заведения общественного питания, гостиница или офисы.

Здание на ул. Пермской, 45, было построено в 1909 году архитектором Кронидом Икорским в стиле модерн. Сначала здание занимало Пермское инженерное товарищество, а с 1927 по 2017 год в нем располагалась поликлиника №1 г. Перми. Общая площадь здания — 3,3 тыс. кв. м. Оно состоит из четырех этажей, один из них — подземный. Актив является краевой собственностью.