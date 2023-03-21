И. о. председателя отделения Союза дизайнеров России в Удмуртии стал модельер Олег Ажгихин

Модельер из Ижевска Олег Ажгихин стал и.о. председателя удмуртского отделения Союза дизайнеров России. Об этом он сообщил сегодня, 21 марта, на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Олег Ажгихин Фото: VK.com, Олег Ажгихин

«В Союзе дизайнеров России я несколько лет, теперь я возглавил региональное отделение. Надеюсь, что событий и открытий добавится, что я оправдаю оказанное доверие, и мероприятий, знакомящих с дизайном из Удмуртии, станет больше»,— отметил господин Ажгихин.

Удмуртское отделение Союза дизайнеров России учредили в 1995 году на съезде дизайнеров республики. Председателем организации прежде был Александр Ермаков.