Министр нефтяной промышленности Венесуэлы ушел в отставку на фоне коррупционного расследования

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами объявил о своей отставке. Как сообщает AP, это происходит на фоне начавшегося расследования в отношении фактов коррупции в руководстве государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), нефтяной промышленности в целом, а также в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тарек Эль-Айссами

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Тарек Эль-Айссами

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Объявляя об отставке в связи с расследованием «серьезных случаев коррупции в PDVSA», господин Эль-Айссами написал в своем Twitter: «Я передаю себя в распоряжение руководства (правящей партии.— “Ъ”), чтобы поддержать этот крестовый поход, начатый президентом Николасом Мадуро против антиценностей, против которых мы обязаны бороться даже ценой своих жизней».

Тарек Эль-Айссами возглавлял Министерство нефтяной промышленности Венесуэлы с апреля 2020 года. Кроме того, он с 2018 года возглавляет Министерство промышленности и национального производства. До этого в 2008–2012 годах он руководил Министерством юстиции и внутренних дел, в 2012–2017 годах был губернатором штата Арагуа. В 2017–2018 годах занимал пост вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, и в этот период он был внесен в санкционные списки нескольких стран, включая США, Канаду, страны Евросоюза по обвинению в коррупции, нарушении прав человека и торговле наркотиками. Как утверждают в США, Эль-Айссами «контролировал поставку или частично владел партиями наркотиков весом более 1 тыс. кг, поставлявшихся из Венесуэлы, в том числе в Мексику и США».

О начале расследования фактов коррупции в нефтяной промышленности и правительстве Венесуэлы объявило на прошлой неделе Управление по борьбе с коррупцией. Вчера генеральный прокурор страны сообщил, что арестованы уже более десятка чиновников, в том числе те, кто связан с PDVSA. По его словам, ожидаются новые задержания подозреваемых. Президент Мадуро принял отставку министра, чтобы «способствовать ходу расследования, которое должно закончиться установлением правды, наказанием виновных и справедливостью».

Алена Миклашевская