В зону возможного подтопления в Татарстане могут попасть свыше 200 населенных пунктов

В Татарстане в зону возможного подтопления могут попасть 220 населенных пунктов в 39 районах региона с 13,6 тыс. жителей. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по готовности к паводку заявил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

Кроме того, под угрозой подтопления оказались 47 участков дорог, 20 автомостов, 20 социально-значимых объектов. Всего на подготовку к паводку в этом году потратили 1,3 млрд руб. Рабочие отремонтировали 45 гидротехнических сооружений, на протяженности 111 км они очистили русла рек и произвели углубление дна, привели в порядок свыше 9 тыс. водопропускных труб.

"Ъ-Казань"