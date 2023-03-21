Два водителя пострадали в лобовом столкновении «Газ» и Lada на трассе в Удмуртии

20 марта около 20:25 на 12 км дороги «Ижевск — Малая Пурга» в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 34-летний водитель «Газ» для обгона выехал на встречную полосу дороги, где врезался в Lada Vesta. За рулем автомобиля находился 67-летний мужчина с признаками опьянения.
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В результате дорожного происшествия оба водителя получили травмы. Мужчин госпитализировали в больницы.
Отмечается, что водителю легкового автомобиля выдали направление на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения. В настоящее время по факту аварии проводится расследование.