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Конкурсное производство в АИР Челябинской области продлено на полгода

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах процедуры банкротства назначено на 28 сентября. Соответствующее решение было принято 20 марта, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Конкурсное производство в структуре подведомственной министерству экономического развития Челябинской области суд открыл в конце сентября 2022 года. АИР сам направил заявление о банкротстве из-за налоговой задолженности. В реестр кредиторов включены требования лишь одной организации – УФНС по Челябинской области на сумму 411,6 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурсный управляющий пытается оспорить несколько сделок должника, в том числе по безвозмездной передаче агентством 131 квартиры правительству и министерству имущества Челябинской области, и вернуть таким образом в конкурсную массу более 393 млн руб. Ближайшее заседание по рассмотрению этих заявление состоится 10 апреля.

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