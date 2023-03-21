В Саратове начались прения по уголовному делу в отношении бывшего районного прокурора

В Кировском районном суде Саратова начались прения по уголовному делу в отношении бывшего прокурора Кировского района города Андрея Пригарова. Господин Пригаров обвиняется в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По ходатайству потерпевшего Алексея Чугунова часть процесса, в которой он давал показания, проходила в закрытом режиме. Также он ходатайствовал о проведении в аналогичном режиме и прений. Судья Антон Степанов удовлетворил просьбу потерпевшего.

По версии обвинения, Андрей Пригаров получил 7,7 млн руб. от директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина, которого следствие считает интересантом строительства здания «Бюро ритуальных услуг». За эти деньги надзорный орган должен был закрыть глаза на возможные нарушения при строительстве.

Также следствие и обвинение полагают, что Андрей Пригаров обманул ранее судимого Алексея Чугунова, когда тот обратился к нему за помощью, чтобы избежать наказания за мошенничество. Господин Пригаров якобы пообещал помочь ему избежать наказания, взамен тот должен был передать ему недостроенный дом в поселке Поливановка стоимостью 1,2 млн руб. Недвижимость была оформлена на брата Андрея Пригарова, а поскольку прокурор не мог повлиять на решение суда и не сделал этого, Чугунов был осужден на три с половиной года лишения свободы условно по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Следствие завершило "Ритуал"»

Сергей Петунин, Саратов