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Титов:  программа облигаций на 20 млрд рублей позволит «Абрау-Дюрсо» реализовывать новые инвестпроекты

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов прокомментировал регистрацию первой для предприятия программы облигаций на 20 млрд руб. Он рассказал «РБК Краснодар», что компании нужно иметь возможность и средства в случае необходимости реализовать новые инвестпроекты.

«При этом решение о том, когда будет произведено, если будет размещение, пока не принято, это будет зависеть от условий рынка и решений по запуску новых инициатив»,— отметил Павел Титов.

Программу облигаций ПАО «Абрау-Дюрсо» серии 001P Мосбиржа зарегистрировала 20 февраля. Срок действия программы облигаций отсутствует. Программа биржевых облигаций бессрочная.

Татьяна Ручкина

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