В Петербурге до смерти забили женщину после жалобы в благотворительный фонд

В Санкт-Петербурге до смерти избили женщину после жалобы в благотворительный фонд на сожителя. Ее тело нашли на Дрезденской улице в Выборгском районе города 20 марта, пишет РЕН ТВ.
Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ
По данным источника телеканала, погибшую звали Инна, на ее теле обнаружены множественные гематомы. С представителем благотворительного фонда женщина встретилась 19 марта около 23:00, и уже тогда на ней можно было заметить следы побоев. Пострадавшая утверждала, что ее избил сожитель.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Точная причина смерти будет установлена позднее в морге.