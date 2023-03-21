В Петербурге до смерти забили женщину после жалобы в благотворительный фонд

В Санкт-Петербурге до смерти избили женщину после жалобы в благотворительный фонд на сожителя. Ее тело нашли на Дрезденской улице в Выборгском районе города 20 марта, пишет РЕН ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

По данным источника телеканала, погибшую звали Инна, на ее теле обнаружены множественные гематомы. С представителем благотворительного фонда женщина встретилась 19 марта около 23:00, и уже тогда на ней можно было заметить следы побоев. Пострадавшая утверждала, что ее избил сожитель.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Точная причина смерти будет установлена позднее в морге.

Александр Просяник, Санкт-Петербург