В Лысьве состоялись публичные слушания по проекту теплоснабжения города

Схема теплоснабжения является основным программным документом, определяющим развитие системы теплоснабжения города на долгосрочную перспективу. 20 марта состоялись общественные слушания по проекту разработанной Схемы теплоснабжения (СТС) Лысьвенского городского округа на период до 2040 года. Презентация состоялась в администрации округа с привлечением всех заинтересованных сторон.

«Стратегия развития тепловой инфраструктуры Лысьвы реализуется в соответствии с утвержденной долгосрочной Схемой теплоснабжения города. В этом году разработка документа связана с введением изменений в генеральный план Лысьвенского городского округа. В дальнейшем Схема теплоснабжения предполагает ежегодную актуализацию, так как дает объемное и полное понимание перспектив развития теплоснабжения территории» - отметил глава городского округа Никита Федосеев.

В СТС ставятся особые акценты на актуальных вопросах, определяются просчитанные варианты технических решений с экономическим обоснованием и проводится разработка перспективы развития системы теплоснабжения, озвученных в предыдущей схеме 2021 года. Основные принципы выбора варианта развития:

- надежность системы теплоснабжения;

- экономическая целесообразность.

Подтвержденный сценарий должен максимально соответствовать этим критериям.

Рекомендации, поступившие в рамках сбора замечаний и предложений до 08.03.2023, проработаны, учтены в главе 17 Схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Регламента, определенного Постановлением Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Озвученные в ходе слушаний вопросы и ответы к разработанной Схеме теплоснабжения будут отражены в итоговом протоколе, рассмотрены специально созданной для этого комиссией и учтены в результатах публичных слушаний.

Глава округа подчеркнул, что проведена и еще предстоит напряженная работа по рассмотрению всех вопросов, поступивших сегодня, оценке их актуальности и соответствию требованиям законодательства.

Предыдущая Схема теплоснабжения на период до 2028 года была утверждена Администрацией Лысьвенского городского округа с выбором оптимального варианта развития в соответствии с требованиями ФЗ № 190 «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения», Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Приказа №212 Министерства энергетики РФ.

Согласно схеме, единой теплоснабжающей организацией определено ПАО «Т Плюс», которое эксплуатирует и несет договорную ответственность по обеспечению тепловой энергией потребителей с июля 2022 года.

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