Чистая прибыль новосибирского «Академпарка» в 2022 году увеличилась до 65 млн рублей

В 2022 году новосибирская компания «Академпарк», управляющая новосибирским Технопарком, увеличила чистую прибыль до 65 млн руб. выручка составила 268 млн руб., сообщил генеральный директор компании Дмитрий Верховод на пресс-конференции. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году чистая прибыль компании составила 21,6 млн руб., выручка – 277,3 млн руб.

По словам Дмитрия Верховода, выручка резидентов Технопарка составила по итогам 2022 года около 40 млрд руб. «По сравнению с 2021 годом, рост – на 24%», - сказал он.

Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), создан по решению областных властей в 2007 году, на его площадке работает более 300 резидентов. В 2021 году стало известно о планах Технопарка в два раза увеличить площади для резидентов в течение пяти лет. На тот момент площади Технопарка составляли около 120 тыс. кв м.

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Анна Егорова