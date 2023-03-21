На Кубани и в Адыгее до конца недели прогнозируют дожди

В Краснодарском крае и Адыгее, а также в горных районах Северного Кавказа до конца недели сохранится дождливая погода. Такой прогноз озвучил ТАСС ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура на юге Кубани и в Адыгее будет на 1-3 градуса ниже средних многолетних значений. Также возможен местами туман. В Сочи при кратковременных дождях ожидается до 10...12 градусов тепла, к выходным воздух прогреется до 15 градусов.

В Крыму 22 и 23 марта также прогнозируются небольшие дожди. При этом в Ялте они могут прекратиться только в пятницу.

Татьяна Ручкина

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