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Путепровод на Московском шоссе и дорогу на Ванеева отремонтируют за 343 млн рублей

ООО «Нижавтодорстрой» выбрано победителем открытого конкурса на ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую, говорится на портале госзакупок. Дорогу на участке улицы Ванеева (от улицы Агрономической до улицы Васюнина) приведет в порядок ООО «Эйдос». Стоимость работ по двум контрактам превысит 343 млн руб., заказчиком выступило Главное управление по строительству метро, мостов и дорог (ГУММиД).

«Нижавтодорстрой» отремонтирует путепровод на Московском шоссе за 276 млн руб., стоимость незначительно снизилась в ходе торгов. Подрядчику предстоит заменить плиты проезжей части и тротуаров, контактные сети, отремонтировать опоры и балки, устроить освещение. Работы нужно завершить до 1 ноября 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Нижавтодорстрой» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директор и владелец – Усик Петросян. По итогам 2021 года чистая прибыль составила 34,1 млн руб., выручка – 3,5 млрд руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Контракт на ремонт дороги на участке улицы Ванеева заключат по начальной (максимальной) стоимости – 67,3 млн руб. До 1 ноября 2023 года «Эйдос» должен расширить проезжую часть, отремонтировать покрытие, заменить контактную линию троллейбуса, устроить газоны и тротуары и установить шумозащитные экраны.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Эйдос» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директор – Валерий Епифанов, ему принадлежит 51% компании, еще 49% – у Владимира Пыкало. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 46 млн руб., выручка – 1,1 млрд руб. Отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Елена Ковалева

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