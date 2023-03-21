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Коммерсантъ FM
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В Приморье в суд передано дело банды, трижды пытавшейся убить одного человека

Зампрокурора Приморского края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение в отношении четырех жителей села Вольно-Надеждинское. Три из них, по версии следствия, были членами банды, а один — пособником.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении прокуратуры Приморья, банду в 2016 году создал 39-летний обвиняемый, в ее состав вошли двое его друзей. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что главарем следствие считает Олега Марьина, который возглавлял микрофинансовую компанию «Хапи» и одноименный ломбард.

В период с сентября 2016 по март 2017 года гангстеры трижды пытались застрелить своего знакомого из автомата Калашникова и обреза ружья, но каждый раз неудачно. Как пояснили «Ъ» в надзорном ведомстве, однажды произошла осечка, в другом случае киллер промахнулся, а в третьем — бандит поскользнулся на льду и, падая, выпустил в воздух очередь из автомата.

Еще одного конкурента по микрофинансовому бизнесу бандиты все-таки смогли ранить серией выстрелов из автомата, когда тот проезжал в автомобиле Mitsubishi Pajero, но потерпевшему удалось уехать с линии огня.

Более успешно члены банды уничтожали чужое имущество. По данным следствия, они сожгли четыре автомобиля из-за конфликта с их владельцами, еще два автомобиля «третьих лиц» были случайно повреждены. Общий размер причиненного ущерба оценивается в размере 1,8 млн руб.

Кроме того, по версии следствия, в январе 2018 года обвиняемые с привлечением пособника, не являющегося членом банды, подожгли магазин в поселке Тавричанка. В этом случае ущерб оценивается в 900 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Алексей Чернышев, Владивосток

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