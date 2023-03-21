В Краснодаре наказали перевозчика, водитель которого высадил из маршрутки девочку с инвалидностью

ООО «Технотранс-Юг» вынесено представление об административном наказании за то, что водитель организации выгнал из маршрутки девочку с инвалидностью, которая не смогла оплатить поездку через терминал (40 руб. наличными у ребенка с собой не оказалось). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно результатам проверки, перевозчиком не обеспечена работа платежных систем в маршрутке.

Напомним, инцидент произошел в конце января в Краснодаре. Ученица коррекционной школы №21 пыталась оплатить проезд банковской картой, но терминал в это время не работал. История повторилась и на следующий день. В итоге водитель выгнал ребенка на улицу, где она, по утверждению матери, простояла 30 минут и заболела. Женщина написала заявление в полицию.

Олег Исаев

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