Подростки обстреляли трамвай в Красносельском районе Петербурга из пневматики

Неизвестные хулиганы обстреляли трамвай в Красносельском районе Санкт-Петербурга из пневматического оружия. Инцидент произошел около 14 часов накануне дома №12 на улице Десантников, пишет 78.ru.

В результате стрельбы трамвай остался с разбитым стеклом, пострадавших нет. Кондуктор заметил, как от трамвая отбегал юноша 16-18 лет на вид с пневматическим пистолетом в руках. Позднее к нему присоединились еще двое неизвестных и вместе они удалились в сторону Ленинского проспекта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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