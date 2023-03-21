Участники сделки по приватизации губахинских электросетей оспаривают в суде решение о ее недействительности

«Краевая сетевая компания» (КСК) и администрация Губахинского муниципального округа подали апелляционные жалобы на решение суда, признавшего недействительной приватизацию электросетевого комплекса Губахи. Губахинские муниципальные электросети были переданы ООО «Краевая сетевая компания», созданному структурой региональных властей АО «ПАИЖК». Однако прокуратура Пермского края в судебном порядке признала эту сделку недействительной. Как указано в картотеке суда, апелляционные жалобы от «Краевой сетевой компании» и властей Губахи поступили 20 и 16 марта.

Отметим, что в рамках приватизации губахинских электросетей имущество было передано АО «Электросетевой комплекс», а затем «Краевой сетевой компании». Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры, в том числе применив к сделке последствия недействительности. Участников сделки обязали возвратить электросети в муниципальную собственность. Ответчиками по делу о приватизации губахинских электросетей, помимо АО, выступают администрация Губахинского муниципального округа и КСК.

Учредителем КСК является государственное АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». Основные задачи компании — консолидация муниципального электросетевого имущества и создание возможностей для долгосрочного инвестирования в модернизацию электросетей. В октябре 2022 года суд по требованию прокуратуры признал незаконной передачу КСК в субаренду сетей электропередачи в Звездном.

Недавно стало известно, что электросетевое имущество муниципалитетов региона, которое предполагалось консолидировать в учрежденном краевыми властями КСК, теперь планируется передать другому предприятию — недавно созданному ПКГУП «Краевые электрические сети». Собственником этого предприятия выступило краевое минЖКХ. По словам источников «Ъ-Прикамье», это должно облегчить процесс передачи функций по управлению электросетями на краевой уровень: ПКГУП вызовет больше доверия у муниципальных властей, не все из которых соглашались отдавать эти полномочия ООО.