Сотрудники транспортной полиции поймали браконьера возле Жигулевской ГЭС

Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поймали браконьера в районе водосливной плотины Жигулевской ГЭС. По данным ведомства, 40-летний местный житель при помощи резиновой лодки с мотором и запретного орудия незаконно ловил рыбу, в том числе краснокнижную стерлядь.

Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила более 30 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Сотрудниками самарской транспортной полиции с начала года проведено 35 рейдов, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов. Сумма причиненного ущерба составила превысила 2 млн руб. Возбуждено 28 уголовных дел.

Андрей Сазонов