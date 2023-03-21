В Башкирии расследуют уголовное дело по факту похищения двухлетней дочери отцом из Украины

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного комитета по Башкирии Игорю Пашнину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о возможных противоправных действиях в отношении двухлетней девочки.

Как сообщили в пресс-службе республиканского СКР, в декабре 2022 года отец увез дочь из Стерлитамака в другую страну без разрешения ее матери. По данному факту органы республиканского СКР возбудили уголовное дело. Сейчас следователи пытаются установить местонахождение девочки и ее отца.

Подробности в пресс-службе республиканского СКР не раскрывают.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет об уроженце Харькова Максиме Дзензуре, с которым жительница Стерлитамака Мария Лобанова познакомилась в 2018 году. В 2020 году у них родилась дочь Дарина, после чего Максим Дзензура переехал в Стерлитамак. По словам Марии Лобановой, ее гражданский муж настаивал на переезд в Украину, но женщина отказалась. Жительница Стерлитамака утверждает, что мужчина оказывал на нее физическое и эмоциональное давление, угрожал, что увезет дочь без ее ведома. 10 декабря прошлого года, когда Мария Лобанова вышла в магазин, Максим Дзензура забрал ребенка и не вернулся. 11 декабря женщине сообщили, что гражданский муж вместе с девочкой пересек границу с Грузией, передает Mash.

Майя Иванова

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