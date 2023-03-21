С Копейского машзавода взыскали 400 тыс. рублей за травму работницы

Копейский суд взыскал с АО «Копейский машиностроительный завод» 400 тыс. руб. в пользу работницы, которая получила травмы на территории предприятия. Иск с требованием компенсации морального вреда удовлетворен, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в феврале 2020 года работница поскользнулась на территории предприятия и попала в больницу. Она получила компрессионный перелом двух позвонков и переломы ребер, более полугода находилась на лечении. В иске к предприятию сотрудница указала, что до сих пор ощущает боль, ограничена в движении и не может вести привычный образ жизни.