Власти Ставрополья объяснят предпринимателям высокие цены на вывоз ТКО

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань в рамках совещания поручил провести работу по доведению до предпринимателей и юридических лиц механизмов ценообразования стоимости услуг по вывозу мусора, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Ко мне обратились предприниматели из Александровского округа с вопросом, почему по платежному документу за вывоз мусора им нужно заплатить свыше 800 тыс. руб. По их мнению, сумма начислена несправедливо», – сообщил Николай Великдань коллегам.

На совещании председатель поручил комитету думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ в апреле провести встречу с предпринимателями Александровского округа по вопросам регулирования деятельности в области обращения с отходами.

«Председатель подчеркнул, что необходимо активно работать с региональными операторами, с органами исполнительной власти, чтобы механизмы начисления платы за вывоз отходов для юридических лиц были прозрачны и понятны», – пояснили в пресс-службе регионального парламента.

Анастасия Назарова