Житель Ижевска напал на женщину, снимавшую деньги в банкомате

В Ижевске задержали местного жителя, который подозревается в разбойном нападении в отделении банка. Как сообщает МВД Медиа, по данным полиции, мужчина зашел в помещение с банкоматами на ул. Клубной. В этот момент женщина снимала деньги. Мужчина достал из рукава куртки нож и, угрожая им, выхватил из ее рук 9 тыс. руб.

Подозреваемого полицейские задержали в квартире его знакомых. Им оказался 22-летний безработный, ранее судимый за кражу. Во время задержания мужчина был в состоянии опьянения. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.