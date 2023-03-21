СКР займется расследованием атаки БПЛА на гражданские объекты в Джанкое

Следственный комитет России расследуют использование беспилотников в районе крымского Джанкоя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,- отметили в СКР.

Вечером 20 марта в районе города Джанкоя система ПВО отразила атаку БПЛА. Целью всех сбитых летательных аппаратов являлись гражданские объекты. По предварительным данным, обломки одного из беспилотников повредили домовладение и магазин, один человек ранен. В пострадавшем от атаки беспилотников техникуме приостановили занятия.

Татьяна Ручкина

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