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АНО «Молодежь Южного Урала» получит бюджетную субсидию в 68 млн рублей

Правительство Челябинской области увеличило субсидию на 2023 год для автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала» в 8,5 раз – с 8 млн до 68 млн руб. Постановление о внесении изменений в документ от 2 февраля 2023 года опубликовано на портале правовой информации.

Субсидия в виде имущественного взноса предназначена на проведение мероприятий с детьми и молодежью.

АНО «Молодежь Южного Урала» было создано в апреле 2022 года по распоряжению правительства Челябинской области «в целях повышения эффективности работы в сфере молодежной политики». Руководитель главного управления молодежной политик Светлана Калимулина сообщала, что АНО будет заниматься работой с проектами в части развития творчества, патриотического воспитания, туристического потенциала региона и других направлений. Имущественный взнос в прошлом году составил 10,5 млн руб.

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