В Джанкое приостановили занятия в пострадавшем от атаки беспилотников техникуме

В Джанкое приостановили занятия в техникуме, пострадавшем ночью от взрывов сбитых БПЛА. Об этом сообщил «РИА Новости» советник главы Крыма Олег Крючков.

«Техникум получил повреждения, выбиты стекла в здании и в общежитии. Занятия в нем на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы»,— отметил Олег Крючков.

Ночью в районе Джанкоя сработали российские ПВО. По словам советника главы Крыма, все БПЛА целились в гражданские объекты. В результате их атаки один человек получил ранения, он был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Татьяна Ручкина

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