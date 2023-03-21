Прокуратура через суд заставила администрацию Красноярска строить в городе ливневки

Вступило в силу решение суда о возложении на администрацию Красноярска обязанности включения ливневок в городскую схему водоснабжения и водоотведения. Соответствующий иск в августе 2021 года подавала прокуратура края, сообщает пресс-служба ведомства. Суд установил, что администрация не занимается актуализацией схемы водоснабжения и водоотведения города с учетом развития ливневой канализации.

Согласно судебному решению установлено, что только 187 км дорог Красноярска (менее 20%) оборудованы ливневой канализацией. Это приводит к затоплению проезжей части во время осадков, что негативно сказывается на дорожной обстановке.

В сентябре 2022 года требования прокуратуры о включении ливневок в схему городского водоснабжения суд удовлетворил в полном объеме. Однако администрация обжаловала это решение. В итоге Красноярский краевой суд решение суда первой инстанции оставил без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

«В настоящее время ответчик принял и утвердил схему водоснабжения и водоотведения в Красноярске. Она позволит организовать мероприятия по обслуживанию имеющихся сетей ливневой канализации, а также учитывать такие объекты при строительстве новых автомобильных дорог в городе»,– сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

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Сергей Балин