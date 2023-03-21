Южноуральцу дали четыре года колонии за призывы убивать силовиков и хранение оружия

Катав-Ивановский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму, незаконном хранении оружия и изготовлении боеприпасов. Он осужден на четыре года лишения свободы в колонии-поселении со штрафов в 110 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Жителя Катав-Ивановска задержали летом 2019 года. Он попал в поле зрения сотрудников ФСБ так как размещал на своей странице в одной из социальных сетей материалы с призывами к убийству сотрудников правоохранительных органов. В доме южноуральца во время обысков обнаружили и изъяли две единицы самодельного огнестрельного оружия, боле 100 патронов к ним, две единицы холодного оружия, порох, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Суд признал фигуранта виновным по четырем статьям: ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»).