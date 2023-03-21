Под сев сахарной свеклы на Кубани отвели почти 200 тысяч гектаров

В Краснодарском крае начали сеять сахарную свеклу. Под нее отвели почти 200 тыс. га. Самые большие площади культуры находятся в Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Ленинградском, Павловском, Староминском и Усть-Лабинском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что каждый год аграрии увеличивают площади, засеянные семенами местной селекции. К 2024 году планируется, что кубанскими сортами будет засеяно не менее половины посевных площадей.

«Со своей стороны, мы продолжаем компенсировать сельхозпроизводителям затраты на приобретение российских семян – в этом году из регионального бюджета направим 15 миллионов рублей»,– отметил Вениамин Кондратьев.

Кубань является крупнейшим регионом по производству свекловичного сахара с долей около 25% в общероссийском объеме. Край не только полностью закрывает собственную потребность в сахаре, но и поставляет излишки в другие регионы.

В прошлом году на Кубани собрали 10,6 млн тонн сахарной свеклы. Всего с учетом сырья из других субъектов РФ 14 кубанских завода выработали 1,6 млн тонн сахара.

Татьяна Ручкина

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