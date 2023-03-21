Браконьеры убили пять северных оленей в Алтайском заповеднике

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника обнаружили туши пяти северных оленей на границе с Республикой Тува. Предварительно установлено, что расправились с животными браконьеры, которые заехали на территорию парка на снегоходе. По факту произошедшего оформляются материалы для передачи в правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ

«На месте были найдены две туши северного оленя и останки еще от трех добытых животных: снятые шкуры, трубчатые кости, копыта», - сообщили в природном заповеднике.

Северный олень обитает в Алтайском заповеднике только в удаленных, труднодоступных местах путь к которым занимает зимой 8-10 дней в одну сторону. Госинспекторам, чтобы добраться до стада приходится преодолевать перевалы, прокладывать лыжню в горно-таежных высокогорных условиях.

«Без северных оленей здесь будет царить белое безмолвие. Даже лоси уходят на зиму из этих мест ниже в долины рек», - говорит ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Лесной подвид северного оленя занесен в Красные книги России и Республики Алтай, охота на него запрещена, места обитания ограничены. Численность животного, по данным заповедника, ежегодно сокращается.

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Лолита Белова