Бывшие площадки Inditex в ТРК «Семья» займет российский масс-маркет

Помещения в ТРК «Семья», которые раньше арендовали магазины группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и другие), займут российские арендаторы. Как пишет Business class, часть помещения Zara займет сеть Funday. Бренд принадлежит ГК «Спортмастер» и специализируется на повседневной одежде эконом-сегмента.

Вместо мужского отдела Zara на третьем этаже «Семьи» откроется отдел Zolla, входящий в группу Factor LLC (ООО «Фактор»). В отделах бренда продается мужская и женская одежда. В помещение напротив, которое раньше арендовал Stradivarius, переедет еще один российский бренд — Serginnetti. Сеть магазинов женской одежды среднего ценового сегмента принадлежит ООО «Модный город», бренд основан в Казани.

По данным администрации «Семьи», еще одним новым арендатором в первой очереди ТРК станет магазин GUT!. В нем будет представлена женская и мужская одежда. Отдел займет 650 кв. м на 2 этаже торгового центра.

Напомним, к концу 2022 года администрация ТРК «Семья» расторгла договоры аренды площадей с испанским фешн-ритейлером Inditex, магазины которого закрыты во всех ТЦ России с марта 2022 года. Inditex занимал в «Семье» около 4,4 тыс. кв. м. В декабре в торговом центре сообщали, что на месте точек испанской компании в «Семье» откроется десять новых магазинов.