Мэрия планирует жилую застройку на Владимирском, Парковом, Крохалева и в Заостровке

Краевое минимущество опубликовало приказы о подготовке проектов планировки и межевания девяти территорий в разных районах Перми. Как указано в документах, разработка градостроительной документации будет вестись на основании заявлений департамента градостроительства и архитектуры города. В пресс-службе администрации Перми пояснили, что в границах проектирования ряда кварталов предусмотрено разместить новые жилые и нежилые объекты.

Департамент градостроительства займется разработкой проектов межевания и планировки в отношении четырех территорий в микрорайоне Владимирском. Например, речь идет о площадке, ограниченной зданиями по ул. Загарьинской, 6а, ул. Краснополянской, 39, ул. Пихтовой, 30а, 36а, ул. Пихтовой и Загарьинской. Граддокументацию разработают также по кварталу в границах Коломенской, Загарьинской, Краснополянской и Косьвинской улиц. В приказах минимущества упоминаются кварталы на Парковом, Крохалева, в Заостровке и в самом центре Перми, в районе библиотеки им. Горького.

«Проекты планировки и проекты межевания подготавливаются для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков»,— сообщили в администрации. В мэрии обратили внимание, что на территории, ограниченной улицами Солдатова, Емельяна Ярославского, Бородинской и Лодыгина, размещать новые строения не планируется. Документация будет подготовлена, чтобы сформировать участки под существующие многоквартирные жилые дома в этой локации. Не предполагается жилая застройка и в квартале, ограниченном улицами Борчанинова, Ленина, зданием по ул. Ленина, 70б, и Пермской. Работы проводятся для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.