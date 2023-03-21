Американский сенатор разработал законопроект об отмене нормальных торговых отношений с Китаем

Сенатор-республиканец Джош Хоули представил законопроект об отмене нормальных торговых отношений с Китаем, передает The Hill. Он предлагает снять этот статус в течение двух лет. Документ позволит устанавливать на товары из КНР более высокие тарифы. В последние месяцы в США было представлено несколько аналогичных законопроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джош Хоули

Фото: Sarah Silbiger, Reuters Джош Хоули

Фото: Sarah Silbiger, Reuters

Нормальные торговые отношения установлены между США и КНР с 2000 года. За это время Китай стал ведущим американским торговым партнером.

Власти США в апреле 2022 года отменили действие закона о нормальных торговых отношениях с Россией и Белоруссией. Однако товарооборот с РФ по итогам докризисного 2021 года составлял только $36 млрд. Товарооборот США с Китаем составляет больше $650 млрд.

Леонид Уварчев