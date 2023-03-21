Высокая инфляция маленького роста

После «недели молчания», предшествовавшей заседанию совета директоров ЦБ по ключевой ставке, опубликован ряд бюллетеней Банка России, во многом раскрывающих логику решения 17 марта о ее сохранении — в основном они касаются февральской инфляции и ценовых ожиданий. Исходя из этих данных основной проблемой ЦБ, помимо нестабильности внешних рынков, сейчас является невозможность точно оценить как протяженность периода умеренной инфляции, в которую экономика РФ, видимо, вошла в феврале 2023 года, так и продолжительность и интенсивность последующего периода повышенного инфляционного давления. Оба эффекта могут накладываться друг на друга, но изменением ключевой ставки Банк России может корректировать динамику инфляции только с длительным лагом — не всегда точно зная, в момент преобладания какой из составляющих механизм сработает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бюллетень Банка России «Мониторинг предприятий» по данным опроса компаний 1–14 марта показывает высокую реалистичность относительно длительного (один-два квартала) роста предложения на рынке РФ выше актуального спроса: индикаторы бизнес-климата, оценки текущего объема производства, спроса очень хороши (это уровень второго квартала 2021 года), сводные индикаторы бизнес-климата сейчас, в сущности, лучше, чем в большинстве периодов 2016–2020 годов.

Однако «ценовые ожидания бизнеса увеличились после снижения в предыдущие два месяца», констатируют в Банке России. Спрос пока относительно низок в торговле, но, как и в строительстве, здесь в феврале сильны позитивные изменения. Условия кредитования компаниями оцениваются как смягчающиеся, а «замедление роста издержек предприятий в марте продолжилось».

В это же время при явной готовности промышленности к росту выпуска, опережающему текущий спрос (особенно в случае с инвесттоварами), Банк России более всего беспокоит возможность резкой смены потребительских настроений и резкого роста спроса, который сам опередит возможности промышленности — это повторение «постковидного» сценария лета-осени 2021 года. По всей видимости, в ЦБ считают уже действующие дезинфляционные процессы не такими мощными, как проинфляционные факторы, поэтому период нахождения инфляции ниже цели Банка России в 4% предполагается очень коротким — несколько месяцев после апреля 2023 года,— после чего ценовой индекс вернется к уровню выше 5% во втором полугодии. Быстрое восстановление потребительского спроса в этой ситуации дополнительно усугубит проблемы регулятора.

Февральский бюллетень «Потребительская инфляция» демонстрирует вполне устойчивое снижение текущей инфляции в конце зимы — правда, на треть его обеспечили волатильные компоненты, в том числе замедление ранее сильного роста цен в услугах. Как долго продлится «догоняющий» рост цен на услуги, вряд ли возможно сказать точно, но в наиболее проблемном сценарии он усугубит как минимум сначала следующий этап эволюции инфляции 2023 года — переход во втором полугодии к тренду «инфляция чуть выше таргета ЦБ», а при смене потребительских настроений и резком росте спроса явно способен превратить ситуацию в проблемную — к четвертому кварталу 2023 года. Но для надежного предотвращения такого сценария повышать ключевую ставку ЦБ при уверенности в его реализации должен уже во втором-третьем кварталах — еще в момент низкой инфляции. При этом пока что данные Банка России — например, о снижении в феврале и трендовой инфляции, о замедлении роста цен в феврале в 75 регионах РФ из 82, о снижении региональной неоднородности инфляции (наименьшая — в Южном федеральном округе) — показывают, что бороться с возможным «перегревом» ЦБ придется (если придется) в ситуации низкой, хотя и растущей инфляции. Учитывая, что отменить действие дополнительных факторов — например, «эффекта переноса» от январского ослабления рубля, который сейчас действует слабо — также нельзя, понятно, что действовать Банк России будет только с очень сильными основаниями: даже «растущая» неопределенность будет заставлять ЦБ скорее сохранять ситуацию «как есть», чем двигать ставку.

Дмитрий Бутрин