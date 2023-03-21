По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фрезениус Нефрокеа» зарегистрировано в Москве в мае 2005 года для деятельности в области здравоохранения. Уставный капитал — 3 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 232,9 млн. Гендиректором является Алексей Смирнов. Основной владелец (99,97%) — немецкая компания Nova Med GmbH Vertriebsgesellschaft fur medizinischtechnische Gerate und Verbrauchsartikel. Еще 0,03% принадлежит немецкой National Medical Care GmbH. У московской компании официально зарегистрированы семь филиалов в регионах, орловского среди них нет.

По собственным данным, компания Fresenius Medical Care представлена почти в 50 странах, где у нее 4,2 тыс. клиник, в которых лечатся около 345 тыс. пациентов. Непосредственно диализных центров у нее более 1 тыс. в 30 странах: в них процедуры проходят свыше 100 тыс. человек в год. В России компания представлена более чем 90 центрами в 36 регионах. В Черноземье у нее 12 центров: четыре в Белгородской (Белгород, Старый Оскол, Губкин и Вейделевка), три в Курской (Курск, Железногорск и Курчатов), два в Воронежской (Воронеж и Бобров), по одному в Липецкой, Орловской и Тамбовской (все в облцентрах) областях.