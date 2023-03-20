Сетевые пределы

Владелец одной из крупнейших сельхозкомпаний Ульяновской области, депутат ре­гионального заксобрания Вадим Мартынов предрек прекращение в этом году деятельности в регионе всех мелких производителей молока, из-за того что их вынуждают устанавливать цену ниже себестоимости. Виновными в этом он считает торговые сети, которые настаивают на снижении поставок и вынуждают снижать цены, при этом не снижая стоимости конечной продукции, что ведет к снижению покупательского спроса. Министр агропромышленного комплекса, зампред облправительства Михаил Семенкин считает, что проблему можно решить на федеральном уровне, введя законом предельные надбавки на социально значимые товары, и предлагает депутатам заксобрания инициировать такой законопроект. В заксобрании считают, что это не даст должного эффекта, и предлагают не бороться с сетями, а решать проблему на месте, через субсидии производителям молока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Семенкин заявил, что никто не позволит сократиться малым формам хозяйствования в молочном секторе

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Михаил Семенкин заявил, что никто не позволит сократиться малым формам хозяйствования в молочном секторе

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувшую пятницу во время отчета министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, зампреда облправительства Михаила Семенкина перед профильным комитетом регионального заксобрания член комитета, депутат Вадим Мартынов (владелец ряда крупных сельхозкомпаний, в том числе крупнейшей в регионе — ООО «КФХ „Возрождение“») заявил, что «в этом году мелкие хозяйства производителей молока умрут, 100 процентов». «Не переработчики, не кто-то другой, а именно торговые сети — это убийцы производителей молока! Мягче говорить или не мягче, это факт, что они умрут. А что делать? Вот сейчас Danon мне прислал письмо о снижении цены на два-три рубля, хотя контракт подписан на год. Но в сетях цена ни на копейку не снизилась. Позавчера покупаю пакет 900 граммов — 93 рубля, из них переработчик имеет 5%, а мы имеем когда плюс, когда минус»,— сказал владелец КФХ.

Как пояснил „Ъ“ господин Мартынов, переработчики молока ссылаются на то, что торговые сети снижают объемы закупок молока. Поэтому переработчики, стараясь сохранить эти объемы, пытаются повлиять на производителей молока, настаивая на снижении отпускной цены. «У нас была цена отпускаемого молока 40 руб. за килограмм, сейчас нас вынудили установить цену 37 руб. за килограмм. Переработчик отдает в сети молоко в упаковке по 900 граммов за 45 руб.— фактически 50 руб. за килограмм, а в сетях оно продается уже по 100 руб. за килограмм. То есть переработчик делает накрутку 70–100%. Из-за высокой стоимости молока у людей пропадает возможность покупать в нужных объемах эти социальные продукты. От этого и падают продажи, а затем это обратным путем транслируется на снижение закупок, на производителей и переработчиков молока»,— заметил депутат. По его словам, если бы сети установили ограниченную надбавку цены, то и молоко бы имело больший спрос, но заниматься повышением объемов продаж они не хотят, «им выгодней сделать максимальную наценку и продать меньше, а не наоборот».

Господин Мартынов также отметил, что мелким производителям в этой ситуации становится совсем плохо: «Если у нас берут молоко пока по 37 рублей за килограмм, заливая сразу 20тонную машину, то у мелких производителей, забирая по тонне-две или пять, в связи с большими расходами на логистику и обеспечение дополнительных услуг по обеспечению ветеринарных требований, хотят забирать по 25–26 руб., в то время как себестоимость молока гораздо выше».

По данным аналитического центра Национального союза производителей молока, себестоимость производства молока в январе 2023 года в сравнении с январем 2017 года выросла на 53%, «в то же время средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко за тот же период выросли на 27,0%».

Михаил Семенкин в беседе с «Ъ» заметил, что «резкое заявление Вадима Мартынова было излишне эмоциональным», в то же время подтвердил, что «есть определенные сложности в молочном секторе».

«Производители хотят иметь справедливую закупочную цену, переработчики пытаются регулировать цену так, чтобы и у них осталась прибыль, но и торговые сети ведут свою ценовую политику с учетом покупательской способности населения и спроса». По его словам, на сегодня в регионе в агропромышленной сфере — около тысячи хозяйств малых форм, каждый второй литр молока (с учетом личных подсобных хозяйств) поступает от них, себестоимость производства одного килограмма молока в зависимости от технологии, продуктивности поголовья, без кредитной и долговой нагрузки, может колебаться от 20 руб. (при хорошей деловой активности) до 25–30 руб. (и выше). «Действительно, иногда им приходится балансировать на грани. В любом случае никто не позволит сократиться малым формам хозяйствования в молочном секторе. Ситуация не настолько критическая, мы, конечно, еще будем не раз собираться по этому поводу в отраслевом комитете заксобрания, разбираться с ценообразованием по всей производственной цепи от „фермы до прилавка“, и у нас есть ряд государственных мер поддержки молочного животноводства — и льготное кредитование, и возмещение затрат на строительство, и оборудование животноводческих ферм, и субсидии на литр произведенного молока порядка 3 руб. в квартал»,— пояснил Михаил Семенкин. Он считает, что раз депутаты обратили внимание на проблему, ее надо решать на федеральном уровне, установив предельные надбавки для торговых сетей на социально значимые продукты ­питания.

На заседании комитета господин Семенкин предложил депутатам заксобрания «инициировать принятие такого федерального закона, установив, к примеру, максимальную планку в пределах 5–10%». «Я полагаю, что введение предельных наценок на социально значимую группу продовольственных товаров позволит снизить цены, сформировать справедливое ценообразование в производстве и переработке, удержать спрос, а значит, и объемы производства продукции»,— сказал профильный зампред «Ъ».

Узнать мнение представителей торговых сетей не удалось. Гендиректор крупной региональной торговой сети «Гулливер» (АО) Елена Сорокина для комментариев была недоступна, на запрос «Ъ» не ответила.

Председатель аграрного комитета заксобрания Вячеслав Ковель в беседе с «Ъ» заметил, что, «прежде чем инициировать введение предельных надбавок, министру сначала надо подготовить соответствующие расчеты по ценообразованию». В то же время он заметил, что не уверен в том, что установление предельных надбавок для торговых сетей даст эффект. «К тому же на инициирование федерального закона, даже если с инициативой согласятся, уйдет год, а помощь производителям молока нужна сейчас, поэтому проще субсидировать само молоко, чем заниматься инициированием законов»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск