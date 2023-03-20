МЧС предупредило о дождях с мокрым снегом и тумане на Кубани 21 марта

На Кубани 21 марта ожидаются дожди, в горах — с мокрым снегом, и туман. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

По краю облачно с прояснениями. Северо-западный ветер будет достигать 4–9 метров в секунду с порывами до 12 м/с. Температура воздуха будет достигать 14 градусов днем и 10 градусов ночью.

На Черноморском побережье местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет достигать 11 м/с. Температура воздуха днем составит от 7 до 12 градусов.

В Краснодаре облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов, скорость ветра — до 9 м/с.

Анастасия Донскова

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