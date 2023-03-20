Для переселения граждан из приграничных районов Белгородской области закупят 1744 жилых помещения

Властями Белгородской области собрано 381 заявление на новые домовладения от жителей региона, чьи дома пострадали в результате обстрелов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Там уточнили, что только за последние несколько дней было принято более 50 заявлений на жилье. На переселение, напомним, могут претендовать также те граждане, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС. Квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья. Власти регионы посчитали, что понадобится приобретение 1744 новых жилых помещений, на которые выделено 9,4 млрд руб. из федерального бюджета.

Как в Белгороде восстанавливали разрушенные дома, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий