Имущественный комплекс «Пихтовского» подешевел на 15,2 млн рублей

Открытый аукцион по продаже имущественного комплекса ООО «Пихтовское» (входит в агрохолдинг «Ашатли») признан несостоявшимся. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на него не поступило ни одной заявки. Актив выставлен на продажу повторно. Как и на предыдущих торгах, одним лотом продается все имущество «Пихтовского»: два коровника (на 600 голов каждый), различные вспомогательные сооружения, пять земельных участков общей площадью более 18 га, сельхозтехника, 319 голов КРС и две лошади. Начальная цена лота по сравнению с первыми торгами снижена на 10% — со 152 до 136,8 млн руб. Новый аукцион состоится 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края. Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

С 1 марта имущество «Пихтовского» находится на ответственном хранении у компании «Антар» пермского предпринимателя Александра Кириленко. По данным «Ъ-Прикамье», господин Кириленко намерен выкупить актив, когда будут объявлены торги в форме публичного предложения. Источники на рынке сообщали, что предприниматель ведет переговоры о приобретении еще нескольких предприятий, которые в дальнейшем планирует объединить в крупный холдинг.