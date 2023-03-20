Прокуратура настояла на изменении правил землепользования и застройки в Рыбинске

Ярославский областной суд удовлетворил исковое заявление региональной прокуратуры о признании недействующими отдельных положений «Правил землепользования и застройки городского округа Рыбинск». Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Прокуратура Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

В действующей редакции «Правил» градостроительный совет при главе Рыбинска в обязательном порядке согласовывал проектную документацию по началу строительных работ и демонтажу аварийных зданий, не являющихся объектами культурного наследия, в общественно-деловой зоне исторического центра города. И готовил соответствующие рекомендации. Прокуратура посчитала, что данная норма противоречит Градостроительному кодексу РФ, где такое согласование не предусмотрено.

«Суд согласился с позицией прокурора, что оспариваемая норма возлагает на собственников объектов капитального строительства дополнительную обязанность, не предусмотренную законом, устанавливает административный барьер, препятствующий реализации прав собственниками зданий и содержит коррупциогенные факторы»,— пояснила начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Ольга Бурая.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, в законную силу решение пока не вступило.

Андрей Иванов