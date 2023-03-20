«Американский госдолг уперся в потолок»

Глобальные рынки находятся в стрессовом состоянии из-за приходящей каждый день негативной информации из банковского сегмента. Речь в том числе об истории с банком Credit Suisse, который в итоге поглотила кредитная организация UBS. Это вызывает серьезное беспокойство у всего бизнеса. По этому поводу в Telegram-канале высказался бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, главная проблема — рост процентных ставок американского Центрального банка. Он также считает, что последствия для всей системы будут негативными. Насколько верны такие замечания? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с профессором НИУ ВШЭ Евгением Коганом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Главной проблемой, по мнению бизнесмена Олега Дерипаски, является Федеральная резервная система (ФРС), которая зашла слишком далеко и высоко подняла ставки. Он считает, что Соединенные Штаты таким образом очень близко подходят к банкротству своего бюджета, к банкротству казначейства. Он также полагает, что подставить подножку американской экономике может Китай, если начнет продавать облигации. Китайцы давно потихоньку уменьшают свой портфель в трежерис. Вот как вы думаете, насколько справедливо такое замечание? И насколько справедливо апеллировать к американскому Центральному банку?

— Начнем с того, что Олег Владимирович у нас известный критик Центрального банка России. По-моему, ЦБ уже с этим смирился. Дерипаска, видимо, решил замахнуться на что-то великое, в частности, на ФРС. И в принципе я его понимаю. Дело в том, что Федеральная резервная система действительно с весны 2022 года поднимала ставку восемь раз. В сумме это 4,5% — много. Доходность 10-летних американских облигаций с 2,4% доходила больше чем до 4%, сейчас в моменте — порядка 3,5%.

Самая главная проблема вот в чем: мы все знаем ситуацию с американским госдолгом. Он уперся в потолок $31,4 трлн. Это огромный долг, со времен президентства Барака Обамы он вырос почти в два раза. До него — в 2008 году — он был $13 трлн. И потолок этого госдолга поднимался 78 раз. На выплату процентов по нему в 2022 году ушло $475 млрд — это 8% расходов правительства США. Конечно, это не трагедия, но Олег Владимирович точно прав в одном: когда смотришь статистику и на то, что будет дальше, ты начинаешь понимать, что ситуация гораздо более серьезная.

Даже если ФРС быстро вернет ставку вниз, во что я не верю, особенно с учетом вот этого банковского кризиса, и инфляция успокоится, что опять же теперь спорно, в 2030 году на проценты будет уходить примерно 12,5% американского бюджета. То есть ежегодно американцы, имея бюджет $6 трлн с небольшим, будут платить по $1 трлн по своим долгам. Но это при оптимальном сценарии, когда удастся довольно быстро выровнять ситуацию.

Если же брать наихудший сценарий, то американцам где-то к 2030-2032 году придется платить 20% от своих доходов в бюджет уже в виде долгов. Скажу честно, это не смертельно, но ситуация неприятная. С каждым годом граждане США будут платить все больше и больше, поскольку средний процент выплаты растет. Исходя из того, что им, видимо, придется достаточно долго держать высокими проценты, средняя цена, скажем так, стоимости денег или средняя цена выплаты по долгу будет неуклонно расти.

— Еще есть такой момент, как выход из рынка казначейского госдолга Китая. Помимо него выходит Саудовская Аравия, Израиль. Не придется ли американцам, как говорит Дерипаска, снова обращаться за помощью к китайцам, чтобы они каким-то образом стабилизировали рынок облигаций? Или они это могут сделать только за счет ФРС?

— Во-первых, давайте немножко разделим. Дело в том, что Китай — второй после Японии иностранный держатель госдолга. То есть Япония держит его на $1,1 трлн. Китай — примерно на $860 млрд, что много. Саудовцы тоже. Но означает ли это, что китайцы прям взяли и сразу все продали? Конечно, нет. Так же, как и саудовцы, как израильтяне. Последние потихонечку начали понижать аллокацию на доллары и американские долги, но никто никуда не спешит. Увеличивают аллокацию, в частности, на китайские юани и золото.

И мы, кстати, видим безумный рост цены на этот драгметалл. Все прошлые годы мы говорили, что придет время золота — вот оно, собственно говоря, и пришло. С китайцами все тоже непросто, и в действительности надо всегда искать альтернативу. Думаю, американцы все-таки станут искать варианты с Китаем, скорее всего, будут в конфронтации, поскольку КНР для них — серьезный вызов. Особенно с учетом того, что страна достаточно плотно взаимодействует с Россией, с той же Саудовской Аравией, это для них вызов, и они будут на него отвечать.

Что касается ФРС, она держит трежерис примерно на $5,3 трлн. В принципе, она может купить еще, но тут вопрос в том, есть у ФРС возможность держать на своем балансе облигации на $6 трлн. Да, есть, но в какой-то момент доверие к американскому доллару и трежерис пошатнется. Если ты сам держишь собственные долги, то думаешь, кто же будет тем глупцом, который их у тебя купит. Поэтому, скажем так, процессы действительно негативны для Америки, но для того, чтобы они вылились во что-то конкретное, пройдет много времени. Но этот вопрос действительно важный, и на месте Олега Дерипаски я бы тоже привлекал к нему внимание.