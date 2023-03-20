В особо охраняемом лесопарке «Краснодарский» произошел крупный пожар

В особо охраняемом лесопарке «Краснодарский произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 20 марта в 16:45.Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 300 кв.м.

По предварительным данным, причиной крупного пожара стало возгорание сухой травы. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 17:55. К тушению привлекли 10 человек и две единицы спецтехники.

Лесопарк «Краснодарский был включен в перечень особо охраняемых природных территорий в 2017 году. Общая площадь парка составляет 78,7 га.

Анастасия Донскова

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