Дело за малым

В Удмуртии по итогам 2022 года сократилось число предприятий и увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, следует из данных Удмуртстата. Большинство из них работают в сфере торговли, строительства и обрабатывающих производств. В регионе также насчитывается более 50 тыс. самозанятых. В правительстве республики отмечают, что каждый четвертый бизнесмен моложе 35 лет, и в дальнейшем необходимо оказывать поддержку молодым предпринимателям. Некоторые эксперты считают, что в текущем году скачка по открытию или ликвидации компаний не предвидится, ситуация будет стагнировать. Другие уверены, что количество предпринимателей и организаций будет расти за счет стабилизации ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последний год в Удмуртии количество зарегистрированных организаций сократилось на 1,7 тыс. и на начало 2023 года составило 31 тыс., сообщает Удмуртстат. В 2022 году было создано 2,5 тыс. новых предприятий и ликвидировано — 4 тыс. При этом перед пандемией на начало 2020 года было 35,5 тыс. организаций.

Число индивидуальных предпринимателей в Удмуртии за год наоборот увеличилось на 1 тыс. На январь 2023 года в республике их насчитывалось 35,9 тыс. Вновь зарегистрированы были 7,6 тыс. ИП, 6,6 тыс. — закрылись. Больше половины ИП работают в Ижевске.

80% организаций являются коммерческими, 98% из них — в форме ООО. Каждая третья организация занимается торговлей, каждая седьмая — строительством, каждая девятая — обрабатывающими производствами, каждая одиннадцатая — операциями с недвижимым имуществом либо профессиональной, научной и технической деятельностью. С муниципальной формой собственности зарегистрировано 6% компаний. Более половины из них работают в сфере образования.

Среди ИП торговлей занимается 38%. 10% предпринимателей работают в сфере строительства, транспортировки и хранения. ИП составляют 2,5% от общей численности населения республики и 5,3% от количества ИП Приволжского федерального округа. По численности ИП в ПФО на 1000 человек населения Удмуртия разделила третье место с Татарстаном, Кировской областью и Пермским краем (25 предпринимателей на 1000 человек). По количеству зарегистрированных ИП в ПФО Удмуртия занимает восьмое место.

Как сообщил в телеграм-канале первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов с 1 июля 2020 года в Удмуртии зарегистрировали 50 тыс. самозанятых граждан. Они также являются полноценными субъектами бизнеса, однако в общей статистике не учитываются. Господин Сунцов также рассказал и о важности развития молодых предпринимателей. По его словам, в Удмуртии каждый четвертый бизнесмен младше 35 лет — это 14,8 тыс. ИП и юрлиц. До 25 лет — 3,2 тыс. «Этот год в республике объявлен “Годом молодежи”, поэтому будем усиливать эту линию. Две “Школы бизнеса” уже провели, в апреле объявим набор на третий поток, запустим его осенью. Будем также учить их в “Азбуке предпринимателя”. Продолжим выдавать гранты молодежи до 25 лет. В прошлом году их выиграли 35 бизнес-проектов на 16,5 млн рублей»,— поделился Константин Сунцов.

Незначительное сокращение организаций связано с пандемией и специальной военной операций, в ходе которой последовали санкции, уход поставщиков и запрет на реализацию определенных продуктов, говорит сопредседатель удмуртского отделения общественной организации «Деловая Россия» Юлия Камашева. При этом, по ее словам, заметно увеличивается количество самозанятых, которые также считаются субъектами бизнеса.

«В 2023 году сильные игроки продолжат увеличивать свое присутствие, а слабые будут закрываться. Если смотреть в соотношении по количеству вновь открывшихся и закрывшихся, я думаю, этот процент останется более менее одинаковым по сравнению с прошлым периодом. Большого скачка не предвидится, скорее всего, ситуация будет стагнирующей»,— прокомментировала госпожа Камашева.

Исполнительный директор республиканского отделения «Опоры России» Андрей Орлов считает, что события 2022 года не сильно повлияли на динамику создания новых предприятий. «На мой взгляд, наибольшее сокращение предприятий произошло в секторе автомобилестроения, а также среди предприятий, использующие импортные комплектующие, и организаций, которые занимались импортом продукции. Что касается появления новых компаний на рынке, то вижу значительный рост ИТ-компаний, организаций, которые занимались и занимаются импортозамещением, а также идет приток предприятий, которые начали выходить на различные маркетплейсы»,— прокомментировал господин Орлов.

По состоянию на март 2023 года в Удмуртии насчитывается более 58 тыс. субъектов МСП и более 50 тыс. самозанятых, говорит Андрей Орлов. При этом, по его мнению, если «переток» из ИП в самозанятых и есть, то незначительный. «На данный момент ситуация стабилизируется благодаря поддержке государства и республики в целом. Появилась возможность ввоза продукции и товаров по параллельному импорту, различных программ для МСП, уменьшения давления надзорных органов и замена проверок бизнеса на профилактические проверки. Это все благоприятно сказывается на работе предприятий и организаций МСП»,— рассказал эксперт. Господин Орлов считает, что к концу 2023 года количество субъектов МСП и самозанятых увеличится до 120 тыс., экспортеры вырастут до 700 единиц, а количество субъектов МСП-социальных предприятий до 140 единиц.

Татьяна Колегова

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