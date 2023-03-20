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На Кубани в программу рекультивации в 2023 году хотят включить три свалки

Три мусорных свалки в Краснодарском крае планируют включить в программу рекультивации. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Включению объектов в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах в перечень препятствуют нарушения, выявленные ранее.

«Вопрос требует должного внимания и контроля со стороны глав муниципалитетов. Необходимо организовать взаимодействие с Росприроднадзором по предоставлению необходимой документации, принять меры по недопущению завоза отходов на территорию планируемых к включению в проект объектов»,— отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

В настоящее время по программе рекультивации ликвидируют свалки в Кабардинке Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.

Анастасия Донскова

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