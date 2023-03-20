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В Петербурге стартовала весенняя мойка улиц

Подведомственные комитету по благоустройству Санкт-Петербурга дорожные предприятия начали работы по весенней мойке улиц, сообщила пресс-служба Смольного. Пока техника работает там, где позволяет обстановка.

«Чтобы не провоцировать образование наледи, влажная уборка проводится исключительно в дневные часы, когда температура воздуха значительно выше нуля»,— говорится в сообщении.

Сейчас на улицах Петербурга работы по мойке выполняет 121 единица техники на проезжей части и 100 единиц — на тротуарах и пешеходных дорожках. На работах занято 180 специалистов.

В Смольном напомнили, что 1 апреля в Петербурге также состоится общегородской субботник.

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