В медучреждения Кубани поступили 33 автомобиля «Нива тревел»

В 18 медучреждений Кубани поступили 33 новых автомобиля «Нива тревел». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В текущем году в больницы и поликлиники края поступят еще 167 единиц нового транспорта. Всего до 2025 года для медучреждений Кубани закупят 1134 автомобиля.

«Машины уже успели хорошо себя зарекомендовать на выездах. Они помогают врачам быстрее добираться до пациентов, доставлять необходимые лекарства и материалы в лаборатории»,— говорится в сообщении.

Годом ранее в кубанские больницы поставили 200 единиц транспорта в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Анастасия Донскова

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